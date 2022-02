-Theo Hernandez-Milan: ufficiale il rinnovo fino al 2026 (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo mesi di trattative finalmente è arrivata la fumata bianca: Theo Hernandez ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Milan fino al 2026. Il laterale francese, che guadagnerà circa 4,5 milioni di euro a stagione, ha deciso di sposare ancora la causa rossonera nonostante la corte serrata di tanti top club europei. Theo Hernandez RINNOVA CON IL Milan: LE PAROLE DEL FRANCESE Il Milan potrà godersi il suo fuoriclasse per almeno quattro anni. Giunto in sordina, ha pian piano scalato le gerarchie fino a diventare un pilastro fondamentale dell’organico di mister Pioli. In 108 partite, ha segnato 19 gol e collezionato 18 assist. Queste le sue prime parole dopo il rinnovo: “Dal primo giorno in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo mesi di trattative finalmente è arrivata la fumata bianca:ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con ilal. Il laterale francese, che guadagnerà circa 4,5 milioni di euro a stagione, ha deciso di sposare ancora la causa rossonera nonostante la corte serrata di tanti top club europei.RINNOVA CON IL: LE PAROLE DEL FRANCESE Ilpotrà godersi il suo fuoriclasse per almeno quattro anni. Giunto in sordina, ha pian piano scalato le gerarchiea diventare un pilastro fondamentale dell’organico di mister Pioli. In 108 partite, ha segnato 19 gol e collezionato 18 assist. Queste le sue prime parole dopo il: “Dal primo giorno in ...

angelomangiante : Avere come dirigente il più forte difensore della storia, apre una corsia preferenziale. Theo Hernandez rivelò che… - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François #Hernández fino al 30 giugno 2026. - AntoVitiello : ?? Theo #Hernandez è appena arrivato in sede per firmare ?? il rinnovo con il #Milan ??? - calabbrish : RT @TomoriEnjoyer: Theo Hernandez ha preferito il Milan al psg e al city, avete capito chi abbiamo in squadra ora? - sungchanation : RT @86_longo: Theo Hernandez a Onda Cero: “Se possibile rimarrei qui a vita” 15/01/2020 Due anni dopo la ??? sul rinnovo -