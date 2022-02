Tabellone Atp 500 Rio 2022 | Berrettini guida il seeding | ci sono Fognini e Sonego

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ildell’Atp 500 di Rio, con tutti gli accoppiamenti del torneo sulla terra rossa brasiliana. Dopo la partecipazione agli Australian Open, chiusi in semifinale con la sconfitta contro Nadal, torna in gara Matteo, cheilin Sudamerica. Inoltre,presenti anche Lorenzo(testa di serie numero 6) e Fabioaccede automaticamente al secondo turno, così come Casper Ruud, Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta. Ecco quindi ilcompleto.ATP 500 RIO(1)bye Q vs Thiago Monteiro Q vs Delbonis Munar vs (7) Alcaraz (4) Carreno Busta bye Bagnis vs ...

RIO DE JANEIRO 2022, ILM. Berrettini [1] bye Q vs T. Monteiro [WC] Q vs F. Delbonis J. Munar vs C. Alcaraz [7] P. Carreno Busta [4] bye F. Bagnis vs F. Fognini F. Verdasco [PR] vs D. ...Felix Auger - Aliassime batte Andrey Rublev e raggiunge la finale del torneo500 di Rotterdam 2022 . Una vittoria ottenuta in rimonta, dopo che il russo aveva conquistato il ... ILIl tabellone dell’Atp 500 di Rio 2022, con tutti gli accoppiamenti del torneo sulla terra rossa brasiliana. Dopo la partecipazione agli Australian Open, chiusi in semifinale con la sconfitta contro ...È stato sorteggiato il tabellone principale dell'ATP 250 di Marsiglia. Non ci sarà Jannik Sinner, ancora fermo ai box dopo la positività al Covid-19. Saranno comunque due gli azzurri presenti in ...