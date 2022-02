Speed skating, programma Olimpiadi 13 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 12 febbraio 2022) Procede con grande velocità il programma dello Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio cinese le emozioni non mancheranno e il programma prevede: i quarti di finale del team pursuit maschile e i 500 metri femminili, gara quest’ultima che assegnerà le medaglie. Tutto prenderà il via dalle 14.00 italiane con la prova dell’inseguimento a squadre maschile dove l’Italia sogna di ottenere un podio, anche sarà molto complicato. Rappresentative come Paesi Bassi, Norvegia, Stati Uniti e Canada fanno davvero paura. A seguire la velocità pura al femminile dove non sono presenti azzurre e in cui ci si attende tanta incertezza sul nome della vincitrice. Speed skating, programma ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Procede con grande velocità ildelloin questeInvernali di Pechino (Cina). Sull’anello di ghiaccio cinese le emozioni non mancheranno e ilprevede: i quarti di finale del team pursuit maschile e i 500 metri femminili,quest’ultima che assegnerà le medaglie. Tutto prenderà il via dalle 14.00 italiane con la prova dell’inseguimento a squadre maschile dove l’Italia sogna di ottenere un podio, anche sarà molto complicato. Rappresentative come Paesi Bassi, Norvegia, Stati Uniti e Canada fanno davvero paura. A seguire la velocità pura al femminile dove non sono presenti azzurre e in cui ci si attende tanta incertezza sul nome della vincitrice....

