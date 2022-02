“Soleil potrebbe renderli felici”: amica di Alex e Delia se lo lascia sfuggire (Di sabato 12 febbraio 2022) Soleil potrebbe rendere felice la coppia Belli Duran. Parole dette da un’amica stretta della coppia che è sicura di quello che dice. Un’amica di Alex e Delia ha svelato che Soleil Sorge potrebbe essere il tassello che regalerà felicità alla coppia di concorrenti. Questa è la visione dell’amica dell’attore che si è lasciata andare a delle riflessioni molto delicate. Soleil, Alex e Delia-AltranotiziaSoleil, come si sa, ha avuto un avvicinamento con Belli durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Secondo una persona vicina a Delia ed Alex, l’influencer ... Leggi su altranotizia (Di sabato 12 febbraio 2022)rendere felice la coppia Belli Duran. Parole dette da un’stretta della coppia che è sicura di quello che dice. Un’diha svelato cheSorgeessere il tassello che regaleràtà alla coppia di concorrenti. Questa è la visione dell’dell’attore che si èta andare a delle riflessioni molto delicate.-Altranotizia, come si sa, ha avuto un avvicinamento con Belli durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Secondo una persona vicina aed, l’influencer ...

