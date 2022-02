Rocco Siffredi c’aveva visto lungo su Alex Belli | dal menage a trois alla proposta indecente

Leggi su biccy

(Di sabato 12 febbraio 2022)con la sua chimica artistica con Soleil Sorge e l’amore libero con Delia Duran ha monopolizzato il GF Vip 6, ma in passato il Man aveva già dato prova delle sue alchimie telepatiche. Sette anni fa l’attore ha partecipatoprima Isola dei Famosi targata Mediaset, quella cone Valerio Scanu e lì aveva già dato dimostrazione del suo punto di vista sull’amore. In Honduras nel 2015legò in maniera particolare con Cristina Buccino, quasi come con Soleil al GF Vip. All’epocasi accorse subito cheera un fan dell’amore libero. “Tra me e Rachida c’è una simpatia vera senza nessun fine. E invece trae Cristina io ho sempre pensato ad una ...