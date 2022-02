Napoli-Inter, parla Farris: l’ha detto su Dumfries! (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel post gara di Napoli-Inter, l’allenatore in seconda nerazzurro, Massimiliano Farris, ha analizzato così il pari del Maradona. SUL PAREGGIO: “Il secondo tempo è emblematico del valore dell’Inter. La partita è stata in salita sin da subito, ma la nostra bravura è stata volerla vincere. Abbiamo spento l’entusiasmo dei giocatori e quello del pubblico. Abbiamo un pizzico di rammarico, potevamo vincerla perchè abbiamo creato i presupposti per farlo. L’episodio del rigore poteva indirizzarla, ma il nostro carattere e la gestione del pallone della grande squadrasono venuti fuori”. Dumfries Farris Inter SU DUMFRIES: “Quando in Italia arriva un giocatore nuovo e straniero viene spesso etichettato. Lui si è messo a disposizione per imparare. Ha grande forza fisica, mentalità e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel post gara di, l’allenatore in seconda nerazzurro, Massimiliano, ha analizzato così il pari del Maradona. SUL PAREGGIO: “Il secondo tempo è emblematico del valore dell’. La partita è stata in salita sin da subito, ma la nostra bravura è stata volerla vincere. Abbiamo spento l’entusiasmo dei giocatori e quello del pubblico. Abbiamo un pizzico di rammarico, potevamo vincerla perchè abbiamo creato i presupposti per farlo. L’episodio del rigore poteva indirizzarla, ma il nostro carattere e la gestione del pallone della grande squadrasono venuti fuori”. DumfriesSU DUMFRIES: “Quando in Italia arriva un giocatore nuovo e straniero viene spesso etichettato. Lui si è messo a disposizione per imparare. Ha grande forza fisica, mentalità e ...

Advertising

Inter : ?? | PAREGGIO ?? Finisce qui il match del Maradona ?? ?? I nerazzurri lottano, recuperano e tornano da Napoli con… - Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - willy_signori : @MaxNerozzi @GiuSette7 Non lo so, forse era solo voglia di vedere bagarre in testa, una royal rumble tra Inter Napo… - DonaeraGiovanna : @CucchiRiccardo Inter ha giocato tre giorni fa, perché 'inevitabilmente' ritmo più basso del Napoli? -