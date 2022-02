Napoli-Inter | Farris | “Meglio nella ripresa”

(Di sabato 12 febbraio 2022) Massimilianonel post partita di, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Il vice allenatore dell’Massimiliano, al termine del match pareggiato per 1 a 1 contro il, e valevole per la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match dello stadio ‘Diego Maradona’ ai microfoni di DAZN. Prestazione con un po’ di difficoltà specie nel primo tempo, poisi è svegliata la squadra e per poco non la vinceva. Che valore ha questo punto? “Il secondo tempo la dice lunga sulla mentalità di questa squadra. Nel primo tempo ci hanno messo sotto, hanno trovato un grandissimo entusiasmo spinti da un grande pubblico. Siamo stati bravi a cercare di ...

Solo un punto o un punto buono: il pareggio conquistato dall'sul campo deldivide i tifosi nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha sofferto nel primo tempo contro l'ex Luciano Spalletti, finendo sotto di un gol. Ma nella ripresa l'ha ...... ha aggiunto Farris scherzando poi sulle sue statistiche in panchina quando Simone Inzaghi è squalificato: "Io imbattuto all'? E' cosi, con la Lazio invece ho preso una scoppola qui a...".Il big match Napoli-Inter si è concluso con un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca ai padroni di casa. Gli azzurri sono andati in vantaggio grazie alla rete di Insigne su rigore dopo pochi ...Federico Dimarco, terzino dell’inter, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il pari contro il Napoli. Ti sei confrontato tanto con Perisic. Cosa vi siete detti? “Lo facciamo sempre. Quando ...