MotoGP | Alex Rins | “Il circuito non è pronto Non sono riuscito a sfruttare la mescola morbida”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022)è stato molto critico nei confronti dell’inedito impianto di Mandalika, sede questo week-end dell’ultimo test pre stagionale prima del Mondiale 2022. L’iberico non ha gradito la pista indonesiana che tra poco più di un mese accoglierà il secondo atto della stagione dopo l’opening round di Losail (Qatar). L’alfiere della Suzuki ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ilnon èper un Gran Premio. La prima cosa che chiederemo è di migliorare le condizioni dell’asfalto”. Il commento è abbastanza chiaro per il teammate di Joan Mir che domani si prepara per tornerà in pista per l’ultimo girono d’azione. Il catalano ha continuato dicendo: “Nonlaperché ho ...