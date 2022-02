Messina-Foggia, Serie C: le probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 12 febbraio 2022) Messina-Foggia in campo oggi alle 17:30 allo stadio “Franco Scoglio” di Messina, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I diavoli rossoneri navigano a metà della classifica ad un solo punto di distanza dalla zona playoff, tuttavia la formazione pugliese non sta vivendo un periodo del tutto felice non avendo ancora conquistato una vittoria in questo nuovo anno. Situazione diversa per i siciliani, che nell’ultimo turno hanno ottenuto un’importante e inaspettata vittoria nei confronti del Bari, capolista del girone, per 2-1, che non li ha estrapolati dalla zona playout. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni, al pronostico secondo i bookmarks e diretta tv. Statistiche e curiosità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)in campo oggi alle 17:30 allo stadio “Franco Scoglio” di, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato diC-Girone C. I diavoli rossoneri navigano a metà della classifica ad un solo punto di distanza dalla zona playoff, tuttavia la formazione pugliese non sta vivendo un periodo del tutto felice non avendo ancora conquistato una vittoria in questo nuovo anno. Situazione diversa per i siciliani, che nell’ultimo turno hanno ottenuto un’importante e inaspettata vittoria nei confronti del Bari, capolista del girone, per 2-1, che non li ha estrapolati dalla zona playout. Ecco le ultime news relative al match, dalle, alsecondo i bookmarks etv. Statistiche e curiosità di ...

