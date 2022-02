Mancini all’Olimpico per Lazio-Bologna: il motivo (Di sabato 12 febbraio 2022) Roberto Mancini, ct dell’Italia, è l’ospite speciale sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra Lazio e Bologna, come riporta TMW. Il motivo riguarda i diversi giocatori convocabili in Nazionale: nella Lazio troviamo Ciro Immobile in attacco, Lazzari e Luiz Felipe in difesa e Zaccagni a centrocampo. Tra i rossoblu invece ci sono Orsolini e Soriano che però sembrano usciti dai radar del ct. Ciro Immobile, SS Lazio Roberto Mancini è al lavoro in vista dei playoff del prossimo marzo. Un altro mondiale senza gli azzurri sarebbe un pessimo risultato per la Nazionale che dopo aver vinto gli Europei deve senz’altro puntare ad esserci. Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Roberto, ct dell’Italia, è l’ospite speciale sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra, come riporta TMW. Ilriguarda i diversi giocatori convocabili in Nazionale: nellatroviamo Ciro Immobile in attacco, Lazzari e Luiz Felipe in difesa e Zaccagni a centrocampo. Tra i rossoblu invece ci sono Orsolini e Soriano che però sembrano usciti dai radar del ct. Ciro Immobile, SSRobertoè al lavoro in vista dei playoff del prossimo marzo. Un altro mondiale senza gli azzurri sarebbe un pessimo risultato per la Nazionale che dopo aver vinto gli Europei deve senz’altro puntare ad esserci.

