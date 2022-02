LIVE – Pattinaggio artistico, rhythm dance Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 febbraio 2022) La DIRETTA testuale della rhythm dance di Pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo la gara a squadre, Charlene Guignard e Marco Fabbri sono pronti a tornare sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara riservata alle coppie di danza. L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di sabato 12 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Latestuale delladiai Giochi Olimpici invernali di. Dopo la gara a squadre, Charlene Guignard e Marco Fabbri sono pronti a tornare sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara riservata alle coppie di danza. L’appuntamento è per le ore 12.00 italiane di sabato 12 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con unascritta conin tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi 2022 in DIRETTA: c’è la rhythm dance con Guignard-Fabbri! - #Pattinaggio… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH ?? Finale Coppa ???? A2 ?? 1’ SET Cuneo - Reggio Em. 11-17 Zamagni in sto primo tempo si è inventato na… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #CarnevaleVenezia2022 | #Marghera ? Dal 12 febbraio al 1 marzo, nei week end e nei giorni 'grassi', martedì e giovedì… - comunevenezia : #CarnevaleVenezia2022 | #Marghera ? Dal 12 febbraio al 1 marzo, nei week end e nei giorni 'grassi', martedì e gio… - QhodwoL : RT @SkySport: Pechino 2022, Ghiotto nel pattinaggio e Wierer nel biathlon in lotta per la medaglia. LIVE #SkySport #Pechino2022 #Ghiotto #P… -