LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: poca attività in pista, Rins firma il miglior tempo

02.12 Tutti gli altri piloti sono ancora fermi ai box, c'è pochissimma attività a Mandalika. 02.10 Le prime girandole dei tempi premiano Alex Rins, che conduce in 1:33.282 con la Suzuki. Raul Fernandez insegue con la KTM a 0.687, poi Marco Bezzecchi a 2.639 e Jorge Martin con Ducati Pramac a 5.002. 02.07 Lo seguo Marco Bezzecchi con la Ducati del Team VR46. Poco dopo si unisce Johann Zarco con la Ducati Pramac. 02.05 Alex Rins è il primo a gettarsi nella mischia con la sua Suzuki. 02.03 Per il momento restano tutti fermi ai box. 02.00 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA SECONDA GIORNATA DI Test A Mandalika. 01.55 Cinque minuti all'inizio della sessione. 01.50 La Ducati convince sul passo, meno sul giro secco. Francesco ...

