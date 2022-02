LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder sempre al comando, si entra nell’ultima ora di azione (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.03 Di nuovo in pista Fabio Quartararo che al momento è secondo a 6 millesimi da Binder, di nuovo in pista anche Bagnaia e Bezzecchi 9.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 33 B. Binder 1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 44 P. ESPARGARO +0.407 9 5 J. ZARCO +0.413 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 8.57 Joan Mir fa segnare il suo migliore T1, ma lascia 3 secondi nel solo T3 e lascia perdere il giro. Lo spagnolo rimane 19° a 1.016. 8.54 Di nuovo tracciato con molti piloti in pista ma nessuno sta facendo segnare tempi interessanti. Si rivede Aleix Espargarò. 8.51 Si rivede in ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.03 Di nuovo in pista Fabio Quartararo che al momento è secondo a 6 millesimi da, di nuovo in pista anche Bagnaia e Bezzecchi 9.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 33 B.1:31.814 2 20 F. QUARTARARO +0.006 3 42 A. RINS +0.070 4 23 E. BASTIANINI +0.073 5 41 A. ESPARGARO +0.092 6 89 J. MARTIN +0.266 7 12 M. VIÑALES +0.300 8 44 P. ESPARGARO +0.407 9 5 J. ZARCO +0.413 10 30 T. NAKAGAMI +0.486 8.57 Joan Mir fa segnare il suo migliore T1, ma lascia 3 secondi nel solo T3 e lascia perdere il giro. Lo spagnolo rimane 19° a 1.016. 8.54 Di nuovo tracciato con molti piloti in pista ma nessuno sta facendo segnare tempi interessanti. Si rivede Aleix Espargarò. 8.51 Si rivede in ...

Advertising

SkySportMotoGP : MotoGP, test di Mandalika: risultati e tempi della 2^ giornata in Indonesia LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder davanti a tutti Nakagami torna in pista dopo la pioggia -… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Brad Binder davanti a tutti Nakagami torna in pista dopo la pioggia -… - infoitsport : LIVE Test MotoGP a Mandalika: cronaca diretta del secondo giorno - infoitsport : MotoGP, test di Mandalika: risultati e tempi della 2^ giornata in Indonesia LIVE -