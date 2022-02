LIVE Ginnastica artistica, Serie A 2022 in DIRETTA: la Brixia vince, Fate di qualità, Andreoli strabilia. Uomini in luce (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio con la Serie A di Ginnastica. Appuntamento al 12 marzo, tra un mese esatto, con la seconda tappa a Torino. Restate con noi per cronaca e migliori di giornata. Buon proseguimento di serata su OA Sport. 19.15 Bel pomeriggio di Ginnastica artistica, anche se siamo soltanto all’inizio della stagione e ci sono stati degli errori giustificati. Le Fate sono piaciute soprattutto alle parallele e al volteggio, qualche sbavatura tra trave e corpo libero, dove si registrano però dei miglioramenti. Angela Andreoli sublime alla trave. Lara Mori tocca il cuore con un esercizio al corpo libero su un medley di Raffaella Carrà. Piace Manila Esposito al debutto da ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questo intenso pomeriggio con laA di. Appuntamento al 12 marzo, tra un mese esatto, con la seconda tappa a Torino. Restate con noi per cronaca e migliori di giornata. Buon proseguimento di serata su OA Sport. 19.15 Bel pomeriggio di, anche se siamo soltanto all’inizio della stagione e ci sono stati degli errori giustificati. Lesono piaciute soprattutto alle parallele e al volteggio, qualche sbavatura tra trave e corpo libero, dove si registrano però dei miglioramenti. Angelasublime alla trave. Lara Mori tocca il cuore con un esercizio al corpo libero su un medley di Raffaella Carrà. Piace Manila Esposito al debutto da ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A 2022 in DIRETTA: le Fate viaggiano a mille Andreoli scatenata alla trave -… - CalcioOggi : LIVE Ginnastica artistica, Serie A 2022 in DIRETTA: le Fate strabiliano alle parallele! Bartolini show - OA Sport - CalcioOggi : LIVE Ginnastica artistica, Serie A 2022 in DIRETTA: scocca l'ora delle Fate! Bartolini, Lodadio e Maresca strabilia… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Serie A 2022 in DIRETTA: scocca l’ora delle Fate! Bartolini Lodadio e Maresca strabiliano… -