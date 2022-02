Liga 2021 2022 | partita pazza tra Atletico Madrid e Getafe | Simeone sorride al 90?

(Di domenica 13 febbraio 2022)tranella ventiquattresima giornata di. Dopo una sfida sull’ottovolante, i ragazzi di, che erano finiti sotto di un gol e poi sotto di un uomo, riescono con Hermoso nel finale, precisamente al 90?, a segnare il gol vittoria del 4-3. Festival del gol al Wanda Metropolitano, arrivano i tre punti per la squadra dei colchoneros che prova a risalire la china, frenata degli ospiti che può pesare nella lotta per la salvezza. Nel primo tempo subito un rigore fallito da Suarez. I colchoneros non sembrano patire più di tanto il contraccolpo psicologico, visto che in pochi minuti con Correa e Cunha arrivano due gol tra il 19? e il 27? con cui la squadra di...

Advertising

PdiCalcio : A.CORREA (Atletico Madrid, 1995) 2021/22 Presenze 29 (Liga+UCL) Minuti Giocati 1578 11?? 4??? - sportface2016 : #Liga, partita pazza tra #AtleticoMadrid e #Getafe: Simeone sorride al 90' - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Il Villarreal frena il Real Madrid! ?? #LaLiga | #VillarrealRealMadrid - Edorsi53 : RT @matteopinci: Il 26 gennaio 2021 @TTuchelofficial subentra a #Lampard : il #Chelsea è 9° in #PremierLeague e il sorteggio negli ottavi d… - andreastoolbox : Rayo Vallecano Osasuna 0-3, gol e highlights di Liga spagnola | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Liga 2021

SPORTFACE.IT

Gli highlights integrali di Villarreal - Real Madrid , sfida valevole per la ventiquattresima giornata dellaspagnola/2022 e terminata 0 - 0 . Reti bianche tra le due compagini iberiche, sebbene lo spettacolo non sia mancato, così come le occasioni da gol. Considerando l'assenza di Karim Benzema ...Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid - Getafe , match valido per 24esima giornata della/2022 . I colchoneros sono chiamati a reagire dopo il ko subito in casa del Barcellona, dove sono usciti sconfitti 4 - 2. Gli ospiti, invece, arrivano dalla netta vittoria contro il Levante. ...Partita pazza tra Atletico Madrid e Getafe nella ventiquattresima giornata di Liga 2021/2022. Dopo una sfida sull’ottovolante, i ragazzi di Simeone, che erano finiti sotto di un gol e poi sotto di un ...Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Getafe 4-3, match valido per la ventiquattresima giornata della Liga 2021/2022. I ragazzi di Simeone vincono al termine di una partita ...