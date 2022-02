L’arte diventa crypto e fa boom

Leggi su panorama

(Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scorso anno il mercato delle opere sul web hanno registrato un giro d’affari di 41 miliardi di dollari. Un’ascesa resa possibile dai «Non fungible token (Nft)», certificati per comprare video, tweet, collage di foto. Una tendenza in continua crescita e destinata a cambiare il nostro modo di fruire di quadri e monumenti. Entrare in un monumento storico, restando seduti sul divano erne proprietario come si fa con un’opera d’arte all’asta; beni artistici trasformati in file digitali che si possono rivendere su speciali piattaforme a colpi di rialzi milionari in criptovalute. È il pazzo mondo dell’avanguardia artistica del ventunesimo secolo che usa l’intelligenza artificiale come Giotto usava il pennello. La parola chiave di questa nuova frontiera del mercato delè Nft, ovvero «Non fungible token». Al momento è una tendenza che interessa ...