Lampedusa migranti: continua invasione, oltre 400 sbarcati in un giorno, hotspot al collasso (Di sabato 12 febbraio 2022) In una giornata e una notte sono sbarcati oltre 400 migranti, che hanno riempito completamente, oltre il doppio della capienza, l'hotspot di contrada Imbriacola L'articolo proviene da Firenze Post.

RaiTre : È il primo Papa latinoamericano, tra i viaggi apostolici si ricorda quello a Lampedusa sul tema dell'accoglienza de… - silent5song : RT @FabAlbanese: #Migranti , in 280 sbarcano nella notte a #Lampedusa ma in 7 muoiono per il freddo. La procura di #Agrigento apre un’inchi… - silent5song : RT @AngiKappa: #migranti Per giorni alla deriva, sono morti di freddo e stenti. In sette, 3 trovati prima di arrivare a #Lampedusa 4 appena… - silent5song : RT @Tg1Rai: Ci sono anche sette corpi senza vita tra i 280 #migranti, arrivati a #Lampedusa, soccorsi dalla Guardia Costiera. Le vittime so… - NewSicilia : I migranti sono stati tutti portati all'hotspot, al momento occupato da 261 persone #Newsicilia -