La Regione mette sul piatto 20 milioni per "rigenerare" un borgo: ecco i paesi che partecipano al super bando (Di sabato 12 febbraio 2022) «Un primo avviso da 36,5 milioni, già pubblicato con scadenza il 15 marzo, offrirà un contributo massimo di 1.600.000 euro a più di 20 borghi toscani», ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. «Venti milioni di euro saranno invece destinati a un borgo scelto dalla Regione, che quindi, grazie alla consistenza del finanziamento, potrà cambiare il proprio volto nel prossimo futuro. Una scelta delicata e complessa che avverrà entro la fine di febbraio con una delibera della giunta regionale, previa valutazione tecnica da parte della direzione cultura» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 12 febbraio 2022) «Un primo avviso da 36,5, già pubblicato con scadenza il 15 marzo, offrirà un contributo massimo di 1.600.000 euro a più di 20 borghi toscani», ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. «Ventidi euro saranno invece destinati a unscelto dalla, che quindi, grazie alla consistenza del finanziamento, potrà cambiare il proprio volto nel prossimo futuro. Una scelta delicata e complessa che avverrà entro la fine di febbraio con una delibera della giunta regionale, previa valutazione tecnica da parte della direzione cultura»

Advertising

RednewsGargano : Acqua, R. Piemontese: la Regione Puglia mette in campo opere per 340 milioni nella provincia di Foggia - soulmjchael : @malpensandot1 Io sono testimone di una persona che fa venire la mamma a casa da un'altra regione per mettere tutte… - lanuovariviera : Pnrr, Pd: “Regione senza visione e strategia, così si mette a rischio il potenziamento della sanità' - notizieroma24 : “Con la legge sulla Blue Economy approvata oggi dal Consiglio regionale facciamo un ulteriore passo in avanti per r… - sscaramelli : @ItaliaViva in Toscana mette a punto la propria strategia finalizzata ad essere sentinella del riformismo della nos… -