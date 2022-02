La Regione mette sul piatto 20 milioni per "rigenerare" un borgo: ecco i paesi che partecipano al super bando (Di sabato 12 febbraio 2022) «Un primo avviso da 36,5 milioni, già pubblicato con scadenza il 15 marzo, offrirà un contributo massimo di 1.600.000 euro a più di 20 borghi toscani», ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 12 febbraio 2022) «Un primo avviso da 36,5, già pubblicato con scadenza il 15 marzo, offrirà un contributo massimo di 1.600.000 euro a più di 20 borghi toscani», ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani

Advertising

zazoomblog : La Regione mette sul piatto 20 milioni per rigenerare un borgo: ecco i paesi che partecipano al super bando -… - infoitinterno : De Luca saluta Messina: “non è un addio ma un arrivederci”. Il Sindaco mette alle corde il Consiglio Comunale e ill… - SONIA88604787 : E poi si inventano che c'è un PD a Napoli (e non a Roma come invece risulta) che mette i sosia di De NICOLO per con… - iltirreno : ?? IL SUPER BANDO - «Un primo avviso da 36,5 milioni, già pubblicato con scadenza il 15 marzo, offrirà un contributo… - zazoomblog : La Regione mette sul piatto 20 milioni per rigenerare un borgo: ecco i paesi che partecipano al super bando -… -