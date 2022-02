Inter, Farris: «Secondo tempo indicativo. Il pari ci va benissimo» (Di sabato 12 febbraio 2022) Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli Inter. Ecco le sue dichiarazioni Il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli Inter. Queste le sue dichiarazioni: PARTITA E PAREGGIO – «Il Secondo tempo la dice lunga sul nostro valore. Abbiamo avuto un grande impatto perché la partita era in salita contro un grande avversario. La nostra bravura è stata la ricerca di vincerla, soprattutto perché abbiamo spento il loro entusiasmo e un pizzico di rammarico lo abbiamo, anche se il punto va benissimo». CENTROCAMPO – «L’assenza di Barella e Brozovic ci farà ruotare maggiormente i centrocampisti». DUMFRIES – «In Italia se arriva un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Il vice allenatore dell’, Massimiliano, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli. Ecco le sue dichiarazioni Il vice allenatore dell’, Massimiliano, ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli. Queste le sue dichiarazioni: PARTITA E PAREGGIO – «Illa dice lunga sul nostro valore. Abbiamo avuto un grande impatto perché la partita era in salita contro un grande avversario. La nostra bravura è stata la ricerca di vincerla, soprattutto perché abbiamo spento il loro entusiasmo e un pizzico di rammarico lo abbiamo, anche se il punto va». CENTROCAMPO – «L’assenza di Barella e Brozovic ci farà ruotare maggiormente i centrocampisti». DUMFRIES – «In Italia se arriva un ...

Advertising

Inter : ??? | MISTER ???? Ecco l'analisi di Massimiliano Farris al termine di #NapoliInter ?? - Inter : ?? | PRIMI CAMBI 83'- Prime sostituzioni per Massimiliano Farris ?? @Alexis_Sanchez ?? @kingarturo23 ?? #Lautaro… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 90'- Altro cambio per mister Farris ?? @ddambrosio ?? @FDimarco #NapoliInter 1?-1? #FORZAINTER… - infoitsport : Farris: «Inter, dato un segnale! Non discutiamo il rigore, vista convinzione» - infoitsport : Farris: «Inter criticata per non chiuderla, oggi controllata. Spento lo stadio» -