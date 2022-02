Il tradimento in amore | è possibile evitarlo?

Leggi su lastampa

(Di domenica 13 febbraio 2022) Èevitare ilin? Esiste una predisposizione a tradire? Si capisce fin da subito che si sta per essere coinvolti in una storia di tradimenti? Fulvio Cerutti l'ha chiesto alla dott.sa Valeria Randone, (www.valeriarandone.it), psicologa specializzata in sessuologia clinica, autrice della rubrica "non è solo amare" (clicca qui) e del libro "L'aggiustatrice di cuori, Le parole ...