Il presidente del Conservatorio di Benevento in visita a Tocco Caudio (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTocco Caudio (Bn) – Il presidente, Antonio Verga, si è recato a Tocco Caudio dove, accompagnato dal sindaco nonché presidente della Comunità Montana del Taburno, Gennaro Caporaso, ha portato i saluti a nome del Conservatorio di Musica ai discendenti di Nicola Sala, insigne musicista sannita a cui l’Istituto di Alta Formazione Musicale beneventano è intitolato. L’appuntamento è stato anche un utile momento di confronto con le istituzioni locali, durante il quale sono state gettate le basi per una futura collaborazione per rafforzare, ancor di più, il legame tra il Conservatorio e il territorio. Il presidente Verga è stato accompagnato nella visita ai luoghi ove Nicola Sala è nato ed è vissuto, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Il, Antonio Verga, si è recato adove, accompagnato dal sindaco nonchédella Comunità Montana del Taburno, Gennaro Caporaso, ha portato i saluti a nome deldi Musica ai discendenti di Nicola Sala, insigne musicista sannita a cui l’Istituto di Alta Formazione Musicale beneventano è intitolato. L’appuntamento è stato anche un utile momento di confronto con le istituzioni locali, durante il quale sono state gettate le basi per una futura collaborazione per rafforzare, ancor di più, il legame tra ile il territorio. IlVerga è stato accompagnato nellaai luoghi ove Nicola Sala è nato ed è vissuto, ...

Advertising

elio_vito : Il Presidente del Consiglio dei Ministri dice che non entra in politica ?? - Agenzia_Ansa : Il tavolo tra Macron e Putin nell'incontro a Mosca era una soluzione trovata dopo il rifiuto del presidente frances… - EnricoLetta : Bene la proposta di riforma del #CSM approvata oggi dal Consiglio dei Ministri. In linea col programma di governo e… - MASCHERATRISTE : RT @FiomGD: COLLETTIVA > «Riformismo competitivo di Bonomi? Un paradosso» MAURIZIO LANDINI replica al presidente di Confindustria Bonomi: “… - ClaudioNY77 : RT @scenarieconomic: #Biden a proposito del conflitto in #Ucraina: “Quando americani e russi si sparano a vicenda, è guerra mondiale”. La d… -