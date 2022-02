I vertici M5s non mollano: depositato il ricorso sulla sospensione di Conte. Fico: «Gli ex attivisti hanno già perso» (Di sabato 12 febbraio 2022) I legali del Movimento 5 Stelle hanno fatto ricorso contro l’ordinanza del tribunale di Napoli. Secondo quanto confermano fonti interne al M5s, il ricorso è stato depositato ieri, 11 febbraio, al termine della riunione tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Lo scorso 7 febbraio il tribunale di Napoli aveva emesso provvedimento che di fatto ha congelato il nuovo statuto del Movimento e, di conseguenza, la leadership di Conte. Come sottolinea Adnkronos, dopo la riunione tra Grillo e Conte i legali del M5s hanno concordato che le delibere sospese dal Tribunale di Napoli sono invece «valide alla luce del regolamento del 2018». A far causa contro le novità erano stati alcuni attivisti grillini, tra cui Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e ... Leggi su open.online (Di sabato 12 febbraio 2022) I legali del Movimento 5 Stellefattocontro l’ordinanza del tribunale di Napoli. Secondo quanto confermano fonti interne al M5s, ilè statoieri, 11 febbraio, al termine della riunione tra Beppe Grillo e Giuseppe. Lo scorso 7 febbraio il tribunale di Napoli aveva emesso provvedimento che di fatto ha congelato il nuovo statuto del Movimento e, di conseguenza, la leadership di. Come sottolinea Adnkronos, dopo la riunione tra Grillo ei legali del M5sconcordato che le delibere sospese dal Tribunale di Napoli sono invece «valide alla luce del regolamento del 2018». A far causa contro le novità erano stati alcunigrillini, tra cui Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e ...

Advertising

infoitinterno : Caos M5s, Grillo vuole azzerare i vertici. Ma concede a Conte un’ultima possibilità - L'Unione… - Snoopy16466 : RT @TgLa7: Grillo dopo incontro con vertici #5Stelle 'Riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento. Quindi st… - tribuna_treviso : Una lunga giornata di incontri per Beppe Grillo, tornato a Roma per affrontare la vicenda che ha messo in discussio… - Mirandola59 : RT @007Vincentxx: Mettiamo fine a questa ennesima sceneggiata di #Grillo Il mesto ritorno dei vertici del #M5s al Grand Hotel che registrò… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: @LadymaurellaM @repubblica Basta andare a vedere le recenti immagini TV, di Grillo dopo la riunione con Conte, del l'1… -