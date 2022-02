FIFA 22 | Future Stars Swaps – Tracker Gettoni Scambi Stelle Del Futuro

(Di sabato 12 febbraio 2022) A partire dall’ultima settimana della TOTY, che inizia domenica 30 gennaio, fino al termine dell’imminente campagnadel, avrai la possibilità di ottenere fino a 28del. Idelsaranno disponibili per la maggior parte attraverso varie Sfide Creazione Rosa e obiettivi. Un ulteriore gettone potrà essere ottenuto tramite la modalità Squad Battles e un altro sarà contenuto in un pacchetto nel negozio FUT durante la campagnadel. Questidelpotranno essereati con dei premi attraverso le apposite SCR a ...

Stagione magica per Giacomo Raspadori. Le grandi prestazioni sul terreno di gioco hanno fatto sì che il numero 18 venisse inserito tra le Stars di 22, ovvero fra i giocatori più promettenti del panorama calcistico internazionale. La sua nuova carta Stars è ora disponibile su Ultimate Team.