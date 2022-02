Curling | Stefania Constantini | parata trionfale in sidecar a Cortina “Ancora non ci credo” – VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022) I tifosi azzurri hannonegli occhi la straordinaria cavalcata die Amos Mosaner, Campioni Olimpici a sorpresa nel doppio misto di. Dopo questa impresa epocale la ventiduenne originaria di Pieve di Cadore è rientrata in Italia, mentre il compagno di squadra sta affrontando il torneo maschile nella rassegna a cinque cerchi. Calorosissima l’accoglienza riservata dai cittadini did’Ampezzo alla giovane olimpionica che ha salutato appassionati e sostenitori con unain. Difficile trattenere le emozioni per, lasciatasi andare ad un pianto di gioia dinnanzi la sua gente: riviviamo la passerella dell’azzurra nelpubblicato da Eurosport!...

Advertising

Eurosport_IT : Stefania Constantini torna a casa da Campionessa Olimpica e la sua Cortina la accoglie così ???????? #Beijing2022… - Eurosport_IT : Stefania, non abbiamo nulla da aggiungere! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #ItaliaTeam |… - Coninews : ?? LEGGENDARIIIIIIII ?? La prima medaglia a cinque cerchi del #curling italiano è d'OROOOOO! ?? A #Beijing2022 Stef… - Queen_Mary_Na : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini torna a casa da Campionessa Olimpica e la sua Cortina la accoglie così ???????? #Beijing2022 #Olympics… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini torna a casa da Campionessa Olimpica e la sua Cortina la accoglie così ???????? #Beijing2022 #Olympics… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Stefania

Per l'Italia, undicesima medaglia, ma soprattutto una nuova medaglia uomo - donna dopo il favoloso, quasi leggendario, oro nelmisto conConstantini ed Amos Mosaner. In un paesaggio ...... quattro argenti e altrettanti bronzi, i successi che hanno portato ori all'Italia restano quelli di Arianna Fontana nei 500 metri femminili dello short track e del doppio misto di...I tifosi azzurri hanno ancora negli occhi la straordinaria cavalcata di Stefania Constantini e Amos Mosaner, Campioni Olimpici a sorpresa nel doppio misto di curling. Dopo questa impresa epocale la ...Nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Ivan Zazzaroni - direttore del Corriere dello Sport/Stadio - seguendo in diretta o quasi la vittoria della coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner ...