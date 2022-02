Covid | il rianimatore | ' Omicron dominante anche nelle terapie intensive piene di no - vax'

Advertising

'Una serie di studi che stiamo portando avanti ci dicono che sui non vaccinati Omicron non fa differenza, non è meno pericolosa di Delta: 2/3 dei quasi 4/5 dei pazientiin terapia intensiva ...... anestesistarientrata dalla pensione per l'emergenza10 Giugno 2021 LUCCA - Sindaco Tambellini ricoverato per- 19, gli esami indicano miglioramento 17 Marzo 2020 Ti potrebbe ...“Una serie di studi che stiamo portando avanti ci dicono che sui non vaccinati Omicron non fa differenza, non è meno pericolosa di Delta: 2/3 dei quasi 4/5 dei pazienti Covid in terapia intensiva sono ...Un pool di specialisti tra infettivologi, cardiologi, pneumologi, rianimatori, specialisti in Igiene e in Medicina ... TAGS centro vaccinale secondo livello covid-19 ospedale civile baggiovara vaccini ...