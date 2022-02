Covid: anche l’Austria decide un allentamento delle restrizioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Le decisioni del governo austriaco confermano che si possono allentare le misure coercitive senza pericoli per la salute L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 12 febbraio 2022) Le decisioni del governo austriaco confermano che si possono allentare le misure coercitive senza pericoli per la salute L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

myrtamerlino : In questi due anni la politica si è un po' nascosta dietro la #mascherina e a volte ha usato la guerra al #Covid co… - Agenzia_Ansa : Questa settimana cala a 0,89 il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, stabilizzandosi sotto la soglia di allert… - Agenzia_Ansa : Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis i… - MutiLeonilde : RT @myrtamerlino: In questi due anni la politica si è un po' nascosta dietro la #mascherina e a volte ha usato la guerra al #Covid come un… - PaoloTurconi : RT @Lorenzo62752880: Il 10 feb. l'Inghilterra ha avuto 170 decessi Covid, l'Italia 325! Ma come? Là 0 restrizioni, da noi green pass anche… -