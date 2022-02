Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento, la food blogger è tornata a casa (Di sabato 12 febbraio 2022) Continua il periodo di convalescenza di Benedetta Rossi, la foodblogger amatissima per i suoi consigli di cucina e ideatrice del programma “Fatto in casa da Benedetta”, che a gennaio è stata operato, a quanto pare alla schiena. l’intervento è andato bene ed è stata proprio Benedetta a dirlo ai suoi fan, ma ora la donna è a casa, sta cercando di riposarsi e di riprendersi al meglio per tornare ai fornelli. View this post on Instagram A post shared by Benedetta Rossi (@fattoincasadaBenedetta) Come sta Benedetta Rossi dopo l’intervento “È andata! ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Continua il periodo di convalescenza di, laamatissima per i suoi consigli di cucina e ideatrice del programma “Fatto inda”, che a gennaio è stata operato, a quanto pare alla schiena.è andato bene ed è stata proprioa dirlo ai suoi fan, ma ora la donna è a, sta cercando di riposarsi e di riprendersi al meglio per tornare ai fornelli. View this post on Instagram A post shared by(@fattoindasta“È andata! ...

