Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2, arriva la conferma: ecco quando usciranno! (Di sabato 12 febbraio 2022) Activision ha ufficialmente rivelato che Call of Duty: Modern Warfare II sarà il prossimo titolo della serie amatissima dagli appassionati di esports: il produttore ha parlato anche di una “nuova esperienza Warzone” che verrà rilasciata entro la fine dell’anno, proprio assieme a Modern Warfare II. Entrambi i nuovi giochi saranno “costruiti su un motore nuovo di zecca” su cui Activision afferma di “lavorare da anni”. Il nuovo Warzone, in particolare, viene costruito da zero con MWII, sarà “dirompente” e rappresenterà una “massiccia evoluzione di Battle Royale“, come affermato da Pat Kelly di Infinity Ward (il principale sviluppatore di entrambi i titoli, ndr). Kelly ha anche anticipato una “modalità sandbox ... Leggi su esports247 (Di sabato 12 febbraio 2022) Activision ha ufficialmente rivelato cheofII sarà il prossimo titolo della serie amatissima dagli appassionati di esports: il produttore ha parlato anche di una “nuova esperienza” che verrà rilasciata entro la fine dell’anno, proprio assieme aII. Entrambi i nuovi giochi saranno “costruiti su un motore nuovo di zecca” su cui Activision afferma di “lavorare da anni”. Il nuovo, in particolare, viene costruito da zero con MWII, sarà “dirompente” e rappresenterà una “massiccia evoluzione di Battle Royale“, come affermato da Pat Kelly di Infinity Ward (il principale sviluppatore di entrambi i titoli, ndr). Kelly ha anche anticipato una “modalità sandbox ...

Advertising

esports247_it : Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone 2, arriva la conferma: ecco quando usciranno!… - 37ingame : Report: Warzone Devs: ‘We Fucked Stuff Up. We Broke It.’ Durante un meeting tra i devs e un gruppo di selezionati c… - UmbertoDalessa4 : menomale che fanno la 3 guerra mondiale, mi ero scocciato di giocare sempre alla 2 su call of duty - SebastianTano90 : @J__kcaj Speriamo che tutti quei anni passati a Call of duty mi abbiano aiutato - Console_Tribe : Call of Duty Warzone, niente FOV su console - -