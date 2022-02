Advertising

Gazzetta_it : Messaggio forte al campionato: sì, il Milan è tornato - AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - Gazzetta_it : Pioli: “Derby più equilibrato di quanto si è detto. I ‘mezzi falli’ non vanno fischiati” - glooit : Calcio: Pioli, Ibrahimovic? C'è da aspettare ancora un po' leggi su Gloo - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Pioli: «Sostenibilità nel calcio? Milan su direzione giusta» -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pioli

"Zlatan sta lavorando ancora a parte, c'è da aspettare ancora un po', vediamo per le prossime partite": lo conferma il tecnico del Milan Stefanoin conferenza alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, gara in cui non sarà presente Zlatan Ibrahimovic ancora alle prese con il problema al tallone. In attacco dovrebbe quindi giocare ...risponde a Marotta " Marotta ha parlato disostenibile? Il nostro club è su questa direzione, che è logica e necessaria anche per il momento che stiamo vivendo. Per tornare a vincere ...l’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista a 'Milan Tv' nella quale ha raccontato le proprie emozioni per essere ormai riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare o comunque da protagonista ...I rossoneri sognano il sorpasso ai nerazzurri: «Il pessimismo a Milanello non c’è mai stato, abbiamo sempre lavorato con fiducia», ha chiarito Stefano Pioli. E ancora: «La forza del gruppo è ...