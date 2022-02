Berlusconi | «Sono il presidente più vincente della storia Monza? Mi piace Colpani»

(Di sabato 12 febbraio 2022) . Le dichiarazioni Silvioha parlato in conferenza stampa dopo il suo ritorno allo stadio in occasione di-Spal. DI NUOVO ALLO STADIO – «Vengo anche i prossimi due sabato che incontriamo le due squadre in testa alla classifica, col Milan avevo questa tradizione, che prima delle partite importanti andavo nello spogliatoio per dare lo slancio giusto. E poi ritornavo dopo la partita a fare i complimenti e a commentare e andavo negli spogliatoi avversari a salutare e dare il benvenuto.stati 30 anni di ricordi molto positivi e ioancora oggi ildi club piùdel calcio mondiale». SERIE A – «La prima parte di campionato non è stata così brillante, allora nel mercato di gennaio abbiamo ...

Silviotorna a farsi vedere in pubblico dopo il ricovero delle scorse settimane e lo fa allo ... 'Ho passato un brutto periodo che non ci doveva essere - ha detto - però neuscito e sto ...Questele parole di Silvio, intervenuto recentemente per via pubblica per quanto concerne la sua carriera da presidente nel mondo del calcio. Dopo aver assistito al poker del suo ...Berlusconi si è concesso anche una battuta sul “suo” Milan: “Dovrebbe mettere a punto ancora delle strategie di attacco più efficaci e concrete, però non è niente male. Anche con i giocatori che se ne ...(LaPresse) Il presidente Silvio Berlusconi è arrivato questo pomeriggio all'UPower Stadium di Monza per assistere al match casalingo della squadra brianzola contro la Spal di Ferrara. Per il Cavaliere ...