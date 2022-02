Barcellona: Xavi pensa a un giocatore del Leeds (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona pensa al 21enne portiere del Leeds Illan Meslier, nazionale francese under 21. Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Secondo il Mundo Deportivo ilal 21enne portiere delIllan Meslier, nazionale francese under 21.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Xavi recupera Adama Traorè in vista del Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Xavi recupera Adama Traorè in vista del Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Xavi recupera Adama Traorè in vista del Napoli - sportli26181512 : Barcellona: Xavi pensa a un giocatore del Leeds: Secondo il Mundo Deportivo il Barcellona pensa al 21enne portiere… - apetrazzuolo : DALLA SPAGNA - Barcellona, Xavi recupera Adama Traorè in vista del Napoli -