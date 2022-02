Amianto | la nuova legge è finita in un cassetto Fu consegnata dagli esperti a giugno del 2020 Osservatorio nazionale | “7mila morti l’anno non bastano | al governo non interessa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) “Nel Pnrr non c’è quasi nulla. Il ministro Cingolani non ci convoca, né ci sconvoca. Della nostra bozza di riforma si son perse pure le tracce. Settemila, evidentemente, non”. Parole di Ezio Bonanni, fondatore e presidente dell’sull’(Ona) che arrivano proprio mentre il Parlamento celebra la simbolica iscrizione della tutela ambientale in Costituzione. Il giorno prima era riuscito a ottenere dal Tribunale di Genova l’ultimo indennizzo per i familiari di un operaio dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso ucciso in sei mesi dal mesotelioma. Per Bonanni, però, non è tempo di festeggiare. Perché anche il “dei migliori” mette l’sotto il tappeto. “Non c’è una vera agenda, nel recovery ...