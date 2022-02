Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)DEL 11 FEBBRAIOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARESTA CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA ROTATORIA PER VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE POMEZIA. DI CONSEGUENZA, CHIUSE LE RAMPE CHE DA ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO IMMETTONO SULLA LAURENTINA IN DIREZIONE FUORI. IL TRANSITO E’ CONSENTITO SOLO IN DIREZIONE EUR. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN ESTERNA DA OSTIENSE MENTRE IN INTERNA DALL’ARDEATINA DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR IL RESTO DELLA VIABILITA RISULTA REGOLARE UNO SGUARDO AI CANTIERI IN VIA DEI MONTI LEPINI, PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA PROSSEDI E GIULIANO DINEI DUE SENSI DI MARCIA; SUL TRATTO SI CIRCOLA A ...