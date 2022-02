Venezia, Mateju positivo al Covid: il comunicato (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Venezia comunica con una nota ufficiale la positività del nuovo acquisto Mateju che dunque salterà la sfida contro il Torino Il Venezia con una nota ufficiale comunica la positività al Covid del neoacquisto Mateju. Il comunicato: «Il Venezia FC comunica che Aleš Mat?j? è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone molecolare. Il difensore, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilcomunica con una nota ufficiale la positività del nuovo acquistoche dunque salterà la sfida contro il Torino Ilcon una nota ufficiale comunica la positività aldel neoacquisto. Il: «IlFC comunica che Aleš Mat?j? è risultatoal-19 in seguito al tampone molecolare. Il difensore, che non è mai entrato in contatto con il gruppo squadra, una volta informate le autorità competenti, è stato prontamente posto in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

