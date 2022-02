Serie A, Genoa-Salernitana da ultima spiaggia: in quota il Grifone cerca la prima vittoria interna (Di sabato 12 febbraio 2022) Una sfida da non fallire per entrambe le squadre quella che andrà in scena domenica pomeriggio al “Ferraris” tra Genoa e... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) Una sfida da non fallire per entrambe le squadre quella che andrà in scena domenica pomeriggio al “Ferraris” trae...

Advertising

sportface2016 : #Genoa, Klos sarà il nuovo dt - GazzettinoL : Serie A 25a giornata Lazio-Bologna Sabato h.15 Napoli-Inter h.18 Torino-Venezia h.20,45 Milan-Sampdoria Dom… - cn1926it : #Salernitana, #Colantuono sul possibile esonero: “Non posso dire nulla a #Sabatini” #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Napoli-Inter, #Caicedo verso la convocazione: due dubbi di formazione per #Inzaghi: Primo allenamento completo per… - ee24173417 : @kyrol @Picchio_10 @Inter Non sapevo che nel calcio la serie A fosse come la NBA nel basket! .. Comunque lo stes… -