Pechino 2022: short track, Fontana cade nel finale e niente medaglia nei 1000 metri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino, 11 feb. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Arianna Fontana è caduta nel penultimo giro della finale dei 1000 metri femminili di short track ai Giochi Invernali di Pechino 2022 al Capital Indoor Stadium. niente undicesima medaglia olimpica per l'azzurra. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 11 feb. (Adnkronos) - La campionessa azzurra Ariannaè caduta nel penultimo giro delladeifemminili diai Giochi Invernali dial Capital Indoor Stadium.undicesimaolimpica per l'azzurra.

