Nuda in vasca Michelle Hunziker torna a infiammare i social: “Finalmente” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca poco, presto Michelle Hunziker debutterà alla conduzione del suo Michelle Impossible. Una trasmissione che sognava da tempo e che, Finalmente, è diventata realtà. Una bella soddisfazione per lei, in un periodo così difficile in amore. Oramai sono diverse settimane che lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato, purtroppo, la loro separazione. Fortunatamente, non per Tomaso Trussardi che ha lanciato del veleno a riguardo, c’è Eros Ramazzotti a darle forza per reagire. Almeno stando a quanto ha raccontato lui, ma naturalmente soltanto i qualità di amici e co-genitori. La voce della musica sarà, insieme alla figlia Aurora, tra gli ospiti del nuovo format di Michelle Hunziker, che è carica e in forma davvero smagliante. Basta ammirare l’ultimo scatto proposto sui ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca poco, prestodebutterà alla conduzione del suoImpossible. Una trasmissione che sognava da tempo e che,, è diventata realtà. Una bella soddisfazione per lei, in un periodo così difficile in amore. Oramai sono diverse settimane che lei e Tomaso Trussardi hanno annunciato, purtroppo, la loro separazione. Fortunatamente, non per Tomaso Trussardi che ha lanciato del veleno a riguardo, c’è Eros Ramazzotti a darle forza per reagire. Almeno stando a quanto ha raccontato lui, ma naturalmente soltanto i qualità di amici e co-genitori. La voce della musica sarà, insieme alla figlia Aurora, tra gli ospiti del nuovo format di, che è carica e in forma davvero smagliante. Basta ammirare l’ultimo scatto proposto sui ...

Muz_Riccardo : Non voglio una famiglia Che costringa la mia libertà Non voglio un marito geloso e volgare, noioso e violento. Io n… - MlspnL : piangi nuda nella vasca - i95lwt : perchè ci sono dei miei video nuda da piccola nella vasca…. povera me -