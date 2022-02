Netflix | crollo del 20% in borsa dopo il boom dato dall’effetto lockdown

(Di venerdì 11 febbraio 2022)crolla ine il futuro dello streaming è sempre più incerto. La pubblicazione dei conti e dei dati dell’ultimo trimestre del 2021 ha fatto colare a picco la quotazione del titolo a Wall Street, con un calo del 20% avvenuto solo poche settimane fa. L’epoca d’oro diè già finita? Per la prima voltaanni, seppur con disponibilità economiche ancora molto solide,si ritrova a dover fare i conti con una crescita molto più lenta del previsto e in fortissima contrazione rispetto ai numeri vertiginosi del 2020, con il numero di nuovi abbonati più basso dal 2015. Unpreoccupante per tutto il mondo dello streaming: se la piattaforma più grande e potente inizia a dare i primi segni di debolezza in che modo un settore ormai saturo di servizi e ...

Netflix crolla in borsa e il futuro dello streaming è sempre più incerto. La pubblicazione dei conti e dei dati dell'ultimo trimestre del 2021 ha fatto colare a picco la quotazione del titolo a Wall Street con un calo del 20% avvenuto solo poche settimane fa. L'epoca d'oro di Netflix è già finita? Per la prima volta da anni, seppur con disponibilità economiche ancora molto solide, Netflix si ritrova a dover fare i conti con una crescita molto più lenta del previsto e in fortissima contrazione rispetto ai numeri vertiginosi del 2020, con il numero di nuovi abbonati più basso dal 2015. Un dato preoccupante per tutto il mondo dello streaming: se la piattaforma più grande e potente inizia a dare i primi segni di debolezza in che modo un settore ormai saturo di servizi e proposte potrà sperare in un futuro sostenibile?