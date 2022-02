NCIS Hawaii: lo spin off poliziesco debutta su Rai2 – Trama e cast (Di venerdì 11 febbraio 2022) NCIS Hawaii Le avventure poliziesche cambiano ambientazione e pure protagonisti. Per la prima volta, a guidare la squadra di NCIS ci sarà una donna: l’agente Jane Tennant, alias l’attrice Vanessa Lachey. La speciale responsabile coordinerà il team di NCIS: Hawaii nel terzo spinoff del franchise di NCIS dopo le versioni Los Angeles e New Orleans. La serie tv debutterà in Italia questa sera – 11 febbraio 2022 – in prima visione assoluta su Rai2 alle 22.10, dopo la messa in onda di NCIS – Unità anticrimine 19. NCIS Hawaii – Anticipazioni e Trama La nuova squadra di NCIS opererà – come si intuisce – nell’isola del Pacifico e si occuperà di risolvere crimini ad alto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 11 febbraio 2022)Le avventure poliziesche cambiano ambientazione e pure protagonisti. Per la prima volta, a guidare la squadra dici sarà una donna: l’agente Jane Tennant, alias l’attrice Vanessa Lachey. La speciale responsabile coordinerà il team dinel terzooff del franchise didopo le versioni Los Angeles e New Orleans. La serie tv debutterà in Italia questa sera – 11 febbraio 2022 – in prima visione assoluta sualle 22.10, dopo la messa in onda di– Unità anticrimine 19.– Anticipazioni eLa nuova squadra diopererà – come si intuisce – nell’isola del Pacifico e si occuperà di risolvere crimini ad alto ...

