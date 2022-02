“Mi affascina quel mondo” | Giusy Buscemi di Doc 2 spiazza i fan | vuole cambiare tutto

Leggi su ck12

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è sulla cresta dell’onda grazie a Doc – Nelle tue mani. Una rivelazione incredibile, però, potrebbe cambiarle la carrierasvela i suoi piani per il futuro (Screen da Instagram)Miss Italia, modella e attrice,è ancora giovanissima eppure nella sua vita ha già percorso tantissimi chilometri. Donna discreta e poco avvezza ai gossip, di lei si sa poco e sololo che decide di far trasparire. Una cosa, però, è chiara a tutti: l’amore per la televisione e per il cinema. Nonostante la sua giovane età, infatti,ha già recitato in molte serie tv, a partire da “Un passo dal cielo” sino a “Il Paradiso delle Signore”. Una delle ultime fiction in cui...