Mattia costretto ad abbandonare Amici 21 ma c'è una bella notizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una puntata molto triste quella che si è vista oggi su Canale 5. Nel day time di Amici 21 è arrivata infatti una pessima notizia: Mattia Zenzola non ha superato il suo infortunio, anzi. Come temeva Alessandra Celentano, il ballerino era realmente sofferente e si vede anche che ha fatto benissimo a non farlo ballare perchè non sarebbe stato in grado di sostenere una sfida. Dopo l'ultima registrazione, Mattia è tornato in sala prove ma non è riuscito a ballare e allora sono arrivati dei nuovi consulti ed effettivamente la situazione si era nuovamente aggravata. Mattia, convocato da Raimondo Todaro, ha scoperto il risultato degli esami. Ci saranno almeno un paio di mesi utili per il recupero ed è per questo che per il ballerino è arrivato il momento di lasciare la scuola di Amici 21.

