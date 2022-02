LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Ryoyu Kobayashi per il bis (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualificazioni – Presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della competizione individuale maschile di Salto con gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Il Large Hill di Zhangjiakou ospita il penultimo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi per il Salto speciale, in attesa della prova a squadre di lunedì 14 febbraio. Ryoyu Kobayashi punta al bis olimpico dopo il trionfo su Normal Hill e sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali in ottica vittoria insieme ai norvegesi Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik, gli austriaci Stefan Kraft e Manuel Fettner, lo sloveno Peter Prevc, il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualificazioni – Presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella competizione individuale maschile dicon gli sci su trampolino grande valida per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino. Il Large Hill di Zhangjiakou ospita il penultimo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi per ilspeciale, in attesa della prova a squadre di lunedì 14 febbraio.punta al bis olimpico dopo il trionfo su Normal Hill e sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali in ottica vittoria insieme ai norvegesi Halvor Egner Granerud e Marius Lindvik, gli austriaci Stefan Kraft e Manuel Fettner, lo sloveno Peter Prevc, il ...

