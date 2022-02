LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Vinales ed Aprilia all’attacco! Cambia ancora la classifica (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.11 Joan Mir non riesce a copiare la prestazione di Alex Rins. Vinales resta leader su Martin, secondo a +211. Quartararo scivola ottavo. 9.10 Caduta per Marco Bezzecchi. Non ci sono conseguenze per il rookie di Ducati. 9.07 Alex Rins! Terzo tempo per l’alfiere di Suzuki che riduce il gap con Martin che è sempre secondo alle spalle di Vinales. Aprilia si conferma al vertice dopo Sepang. 9.05 Sesto posto per Alex Rins alle spalle del teammate Joan Mir. Segnali positivi per Suzuki che si prepara per una stagione di rivincita. 9.02 Vinales è al momento al comando! Nuovo giro veloce per Aprilia in 1.33.1 con ben 2 decimi su Martin ed Espargarò. 9.00 La classifica aggiornata: 1 12 M. ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.11 Joan Mir non riesce a copiare la prestazione di Alex Rins.resta leader su Martin, secondo a +211. Quartararo scivola ottavo. 9.10 Caduta per Marco Bezzecchi. Non ci sono conseguenze per il rookie di Ducati. 9.07 Alex Rins! Terzo tempo per l’alfiere di Suzuki che riduce il gap con Martin che è sempre secondo alle spalle disi conferma al vertice dopo Sepang. 9.05 Sesto posto per Alex Rins alle spalle del teammate Joan Mir. Segnali positivi per Suzuki che si prepara per una stagione di rivincita. 9.02è al momento al comando! Nuovo giro veloce perin 1.33.1 con ben 2 decimi su Martin ed Espargarò. 9.00 Laaggiornata: 1 12 M. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Martin sempre leader tanta azione in pista - #MotoGP #Mandalika… - FormulaPassion : #MotoGP: la diretta minuto per minuto dei #MandalikaTest - infoitsport : LIVE - Test MotoGP a Mandalika, tutta la cronaca minuto per minuto - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Marquez davanti a tutti insegue Bagnaia - #MotoGP #Mandalika #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Oliveira davanti a tutti che lotta con Marquez e Zarco - #MotoGP… -