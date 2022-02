Libia, Tobruk designa premier Bashagha ma l’Onu riconosce Dbeibah (Di venerdì 11 febbraio 2022) Libia di nuovo ai blocchi di partenza, con un governo a Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite e un secondo esecutivo riconosciuto dal parlamento di Tobruk, nell'Est del Paese. Il portavoce dell'Onu ha infatti dichiarato che le Nazioni Unite continueranno a supportare il premier del governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid Dbeibah, dopo che ieri il parlamento di Tobruk ha designato un nuovo primo ministro, l'ex ministro della Difesa Fathi Bashagha, ritenendo scaduto il mandato di Dbeibah dopo il rinvio a data da definire del voto previsto per lo scorso 24 dicembre. Da parte sua, Dbeibah, sopravvissuto ieri a un tentato omicidio, ha ribadito che cederà la guida del paese solo a un governo eletto e ha annunciato una nuova legge ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022)di nuovo ai blocchi di partenza, con un governo a Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite e un secondo esecutivo riconosciuto dal parlamento di, nell'Est del Paese. Il portavoce dell'Onu ha infatti dichiarato che le Nazioni Unite continueranno a supportare ildel governo di unità nazionale libico, Abdul Hamid, dopo che ieri il parlamento dihato un nuovo primo ministro, l'ex ministro della Difesa Fathi, ritenendo scaduto il mandato didopo il rinvio a data da definire del voto previsto per lo scorso 24 dicembre. Da parte sua,, sopravvissuto ieri a un tentato omicidio, ha ribadito che cederà la guida del paese solo a un governo eletto e ha annunciato una nuova legge ...

