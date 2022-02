Letta vede Renzi, colloquio su amministrative (Di venerdì 11 febbraio 2022) colloquio tra Enrico Letta e Matteo Renzi questa mattina a palazzo Giustiniani. Il segretario del Partito democratico e il leader di Italia viva, secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022)tra Enricoe Matteoquesta mattina a palazzo Giustiniani. Il segretario del Partito democratico e il leader di Italia viva, secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, hanno ...

Advertising

DaniloMapelli : Questo post di Enrico Letta gli fa ONORE, si vede in foto la russa e Mattarella che mi sono stupito ma per una volt… - 51Pier : come si vede in tutto questo il PD di Letta come segretario di un partito che si dichiara di sx riformista ; silent… - ElenaGiulia12 : @alfonsoliguor11 @Cartabiancarai3 @madforfree Si, si vede che la Berlinguer non ha più argomenti validi, d'altrond… - Roberto__Sacco : Letta vede Bonelli-Fratoianni: costruire fronte progressista - GabryContessa : @claudiovelardi @pdnetwork sa quando si detesta qualcuno con tutto il cuore e si vede un amico starci appiccicato c… -