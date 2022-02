Leonardo, Donatelli: “Quale futuro per i lavoratori?” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono giorni che sulla stampa locale e nazionale si stanno esaltando i programmi che avrebbero finalmente risolto la grave crisi dello stabilimento Leonardo di Grottaglie. Il Programma VX4, il drone europeo “EuroMale”, il drone ad energia solare, sono sicuramente dei progetti fantastici. Ma quali le ricadute per Grottaglie nel breve periodo, nel secondo semestre del 2022? È vero che le quotazioni in Borsa, alla luce di queste notizie, sono aumentate. Viene appunto il sospetto che l’obiettivo di questi annunci sia il mercato azionario e non l’occupazione per il progresso e lo sviluppo del territorio. Sembra infatti che si stia dimenticando il prezzo della grave crisi che sta pagando duramente lo stabilimento di Grottaglie con 1.049 lavoratori in cassa integrazione per tre mesi. E, soprattutto, nessuno si pone la domanda: fra tre mesi (quando si ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sono giorni che sulla stampa locale e nazionale si stanno esaltando i programmi che avrebbero finalmente risolto la grave crisi dello stabilimentodi Grottaglie. Il Programma VX4, il drone europeo “EuroMale”, il drone ad energia solare, sono sicuramente dei progetti fantastici. Ma quali le ricadute per Grottaglie nel breve periodo, nel secondo semestre del 2022? È vero che le quotazioni in Borsa, alla luce di queste notizie, sono aumentate. Viene appunto il sospetto che l’obiettivo di questi annunci sia il mercato azionario e non l’occupazione per il progresso e lo sviluppo del territorio. Sembra infatti che si stia dimenticando il prezzo della grave crisi che sta pagando duramente lo stabilimento di Grottaglie con 1.049in cassa integrazione per tre mesi. E, soprattutto, nessuno si pone la domanda: fra tre mesi (quando si ...

