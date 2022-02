Le Iene, l’insulto sessista di Teo Mammucari a Belen Rodriguez: “Non sembri, sei una…”, e tutti ridono (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rischia di diventare un caso televisivo un siparietto trasmesso durante la prima puntata stagionale de “Le Iene”, la nuova edizione vede impegnati alla conduzione Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Proprio la showgirl argentina è vittima del format “Passaparolaccia“, risponde a domande spinose su personaggi a lei legati da ragioni affettive o polemiche. Il pubblico ascolta il commento senza sapere di preciso a chi è rivolto. Nella ruota della showgirl argentina questi nomi: Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Andrea Iannone, Marco Borriello, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli. “Con questa persona c’è stato qualcosa?”, chiede il padrone di casa alla collega: “Però ragazzi così veramente sembro una…“, scherza Belen prima di rispondere. “Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rischia di diventare un caso televisivo un siparietto trasmesso durante la prima puntata stagionale de “Le”, la nuova edizione vede impegnati alla conduzione Teo. Proprio la showgirl argentina è vittima del format “Passaparolaccia“, risponde a domande spinose su personaggi a lei legati da ragioni affettive o polemiche. Il pubblico ascolta il commento senza sapere di preciso a chi è rivolto. Nella ruota della showgirl argentina questi nomi: Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Andrea Iannone, Marco Borriello, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone e Selvaggia Lucarelli. “Con questa persona c’è stato qualcosa?”, chiede il padrone di casa alla collega: “Però ragazzi così veramente sembro“, scherzaprima di rispondere. “Non ...

FQMagazineit : Le Iene, l’insulto sessista di Teo Mammucari a Belen Rodriguez: “Non sembri, sei una…”, e tutti ridono - ChiaraMaff : Perché non fa ridere dare della prostituta a una donna. Sì, va ancora discusso. Specie se l'insulto va in onda in d… - Italia_Notizie : «Le Iene», l’intervista di Teo Mammucari a Belén Rodriguez e l’insulto sessista (ma tutti ridono)… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: «Le Iene», Teo Mammucari e l’insulto sessista a Belén Rodriguez. Ma tutti ridono - eantoniopolonia : RT @Corriere: «Le Iene», Teo Mammucari e l’insulto sessista a Belén Rodriguez. Ma tutti ridono -