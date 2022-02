Le fan di Elena Ferrante e l’idea che la finzione sia più vera del reale

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una delle rese più importanti della vita adulta è quella alle proprie lacune. A un certo punto ti arrendi all’evidenza del fatto che c’è troppa roba, e tu non puoi aver visto tutto, letto tutto, sentito tutto, non puoi sapere tutto e pazienza se non capirai dei riferimenti. Tanto poi quando diventano rilevanti sono così diffusi che li sai anche se non li sai: puoi non aver mai visto Via col vento, ma saprai comunque che Rossella si fa un vestito con le tende di velluto verde. La più abissale delle mie lacune rilevanti è. Non ho mai trovato la forza di leggerla (quando ho provato a farlo, mi sembrava già tardi), e fino a ieri non avevo mai visto la serie (la mia pazienza per la serializzazione è esausta, dovete ricominciare a raccontare le storie in un’ora e mezza se volete la mia attenzione). Tutti (tutte, specialmente) l’avevano letta, ...