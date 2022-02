Insigne: 'A Napoli non mi hanno compreso al 100%. E per l'addio di Totti ho pianto' (Di venerdì 11 febbraio 2022) un Lorenzo Insigne che ha parlato di tanti argomenti, nell'intervista rilasciata alla rivista Undici. 'Il più grande pregiudizio nei miei confronti è stato l'altezza. La mia scuola calcio era ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) un Lorenzoche ha parlato di tanti argomenti, nell'intervista rilasciata alla rivista Undici. 'Il più grande pregiudizio nei miei confronti è stato l'altezza. La mia scuola calcio era ...

